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21.10.2019  16:46   

Убийство в лесополосе: поссорился и расправился со знакомым (ФОТО)

Под Харьковом мужчина забил до смерти оппонента.


hk.npu.gov.ua
В Краснокутском районе мужчина забил до смерти своего знакомого
 
Тело 39-летнего умершего с множественными переломами и ушибами было обнаружено 20 октября в лесополосе по переулку Красному в поселке Краснокутск.
 
Правоохранители установили, что телесные повреждения мужчине нанес в ходе конфликта его 30-летний знакомый. От полученных травм пострадавший скончался.  
 
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
 
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, смерть, харьков, драка, краснокутск
 
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