21.10.2019 16:46
Убийство в лесополосе: поссорился и расправился со знакомым (ФОТО)
Под Харьковом мужчина забил до смерти оппонента.
hk.npu.gov.ua
В Краснокутском районе мужчина забил до смерти своего знакомого
Тело 39-летнего умершего с множественными переломами и ушибами было обнаружено 20 октября в лесополосе по переулку Красному в поселке Краснокутск.
Правоохранители установили, что телесные повреждения мужчине нанес в ходе конфликта его 30-летний знакомый. От полученных травм пострадавший скончался.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.