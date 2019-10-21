21.10.2019 16:46

Убийство в лесополосе: поссорился и расправился со знакомым (ФОТО)

Под Харьковом мужчина забил до смерти оппонента.



hk.npu.gov.ua

В Краснокутском районе мужчина забил до смерти своего знакомого

Тело 39-летнего умершего с множественными переломами и ушибами было обнаружено 20 октября в лесополосе по переулку Красному в поселке Краснокутск.

Правоохранители установили, что телесные повреждения мужчине нанес в ходе конфликта его 30-летний знакомый. От полученных травм пострадавший скончался.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.