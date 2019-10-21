21.10.2019 16:36

Возле детского сада на Салтовке поймали извращенца (ФОТО, ВИДЕО)

Мужчина показывал свои гениталии через забор.



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Как сообщают социальные сети, в 607 микрорайоне возле детского сада в Харькве (Тракторостроителей, 136) жителями города и полицией был пойман неадекватно ведший себя мужчина.

Он показывал свои гениталии через забор.

Харьковчане задержали его

Была вызвана полиция.