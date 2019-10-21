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21.10.2019  16:36   

Возле детского сада на Салтовке поймали извращенца (ФОТО, ВИДЕО)

Мужчина показывал свои гениталии через забор.


//t.me

Как сообщают социальные сети, в 607 микрорайоне возле детского сада в Харькве (Тракторостроителей, 136) жителями города и полицией был пойман неадекватно ведший себя мужчина.

Он показывал свои гениталии через забор.

Харьковчане задержали его  

Была вызвана полиция.

Тэги:  извращенец, харьков
 
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