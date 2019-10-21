Возле детского сада на Салтовке поймали извращенца (ФОТО, ВИДЕО)

Мужчина показывал свои гениталии через забор.
Как сообщают социальные сети, в 607 микрорайоне возле детского сада в Харькве (Тракторостроителей, 136) жителями города и полицией был пойман неадекватно ведший себя мужчина.
Он показывал свои гениталии через забор.
Харьковчане задержали его
Была вызвана полиция.
Понедельник, 21 октября, — день, когда лечение и профилактика заболеваний будут вдвойне действеннее.
День будет облачным - самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера.
В народе этот день называли Ознобицы, и говорили: "С Трифона, Пелагеи - холодеет"
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