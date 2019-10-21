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21.10.2019  19:47   

Нелегал из Таджикистана и мошенник из Азербайджана обнаружены полицией

У же есть первые результаты начавшейся операции Мигрант.


hk.npu.gov.ua
18 октября сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Харьковской области совместно с работниками ГУ Государственной миграционной службы Украины в Харьковской области обнаружили 43-летнего ранее судимого гражданина Таджикистана, именно уволился с места отбывания наказания.
 
Мужчина находился в Украине незаконно.
 
В связи с этим в отношении него был составлен протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через териториюУкраины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
 
В настоящее время решается вопрос о помещении гражданина в пункт временного пребывания иностранцев с целью принудительного выдворения,
 
Работники Киевского отдела полиции обнаружили двух иностранных граждан, которые также находились на территории Украины с нарушением правил пребывания иностранцев в Украине.
 
Мужчины привлечены к административной ответственности по ст. 203 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
 
В отношении них в миграционную службу направлены обоснованные обращения о принудительном возвращении в страну происхождения.
 
Также полицейские УБПТЛ вместе со следователями Дергачевского отдела полиции разоблачили в совершении уголовного преступления 41-летнего гражданина Азербайджана.
 
Во время проверки иностранец предоставил загранпаспорт на свое имя, в котором оттиски штампов о пересечении государственной границы Украины были с признаками подделки.
 
По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.
 
Нарушителю уже сообщено о подозрении в совершении преступления.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  нелегал, подделка документа, харьков
 
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