21.10.2019 19:47

Нелегал из Таджикистана и мошенник из Азербайджана обнаружены полицией

У же есть первые результаты начавшейся операции Мигрант.



hk.npu.gov.ua

18 октября сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Харьковской области совместно с работниками ГУ Государственной миграционной службы Украины в Харьковской области обнаружили 43-летнего ранее судимого гражданина Таджикистана, именно уволился с места отбывания наказания.

Мужчина находился в Украине незаконно.

В связи с этим в отношении него был составлен протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через териториюУкраины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В настоящее время решается вопрос о помещении гражданина в пункт временного пребывания иностранцев с целью принудительного выдворения,

Работники Киевского отдела полиции обнаружили двух иностранных граждан, которые также находились на территории Украины с нарушением правил пребывания иностранцев в Украине.

Мужчины привлечены к административной ответственности по ст. 203 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В отношении них в миграционную службу направлены обоснованные обращения о принудительном возвращении в страну происхождения.

Также полицейские УБПТЛ вместе со следователями Дергачевского отдела полиции разоблачили в совершении уголовного преступления 41-летнего гражданина Азербайджана.

Во время проверки иностранец предоставил загранпаспорт на свое имя, в котором оттиски штампов о пересечении государственной границы Украины были с признаками подделки.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Нарушителю уже сообщено о подозрении в совершении преступления.