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22.10.2019  13:19   

Ограбление на Холодной горе: женщина напала на бабушку в подъезде

Полиция поймала преступницу.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, к стражам звкона поступило сообщение от 75-летней женщины.
 
Она заявила, что в подъезде дома на улице Пермской неизвестная женщина сорвала с нее сережку.
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники Новобаварського отдела полиции установили лицо, причастное к преступлению.
 
Ею оказалась безработная 46-летняя жительница Коломакского района.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
 
Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении преступления.
 
Решается вопрос относительно избрания меры пресечения.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, сорвала сережку, харьков
 
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