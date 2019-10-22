22.10.2019 13:19
Ограбление на Холодной горе: женщина напала на бабушку в подъезде
Полиция поймала преступницу.
//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, к стражам звкона поступило сообщение от 75-летней женщины.
Она заявила, что в подъезде дома на улице Пермской неизвестная женщина сорвала с нее сережку.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники Новобаварського отдела полиции установили лицо, причастное к преступлению.
Ею оказалась безработная 46-летняя жительница Коломакского района.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении преступления.
Решается вопрос относительно избрания меры пресечения.