22.10.2019 13:19

Ограбление на Холодной горе: женщина напала на бабушку в подъезде

Полиция поймала преступницу.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, к стражам звкона поступило сообщение от 75-летней женщины.

Она заявила, что в подъезде дома на улице Пермской неизвестная женщина сорвала с нее сережку.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники Новобаварського отдела полиции установили лицо, причастное к преступлению.

Ею оказалась безработная 46-летняя жительница Коломакского района.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении преступления.

Решается вопрос относительно избрания меры пресечения.