В утреннем тумане на Ростовской трассе под Харьковом микроавтобус влетел в грузовик

Авария произошла 21 октября около 6:00 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» возле поселка Новый Коротич Харьковской области.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, авария произошла вчера, 21 октября, около 6:00 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский возле поселка Новый Коротич Харьковской области.
По сведениям полиции, 42-летний водитель автомобиля Volkswagen столкнулся с автомобилем DAF с полуприцепом под управлением 38-летнего мужчины. В результате столкновения водитель Volkswagen получил травмы и госпитализирован в больницу.
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
22 октября руководствуйтесь инстинктом: если возникло отвращение к какому-либо продукту, значит, он вреден для вас и в другие дни. В этот день все должно быть в радость. Будьте открыты в проявлении чувств, занимайтесь творчеством, можно отправляться в дорогу.
День будет облачным - самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера.
Ежегодно 22 октября в многих странах мира отмечается Международный день заикающихся (International Stuttering Awareness Day).
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