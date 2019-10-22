22.10.2019 08:21

В утреннем тумане на Ростовской трассе под Харьковом микроавтобус влетел в грузовик

Авария произошла 21 октября около 6:00 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» возле поселка Новый Коротич Харьковской области.



://hk.npu.gov.ua

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, авария произошла вчера, 21 октября, около 6:00 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский возле поселка Новый Коротич Харьковской области.

По сведениям полиции, 42-летний водитель автомобиля Volkswagen столкнулся с автомобилем DAF с полуприцепом под управлением 38-летнего мужчины. В результате столкновения водитель Volkswagen получил травмы и госпитализирован в больницу.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.