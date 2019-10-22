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22.10.2019  09:27   

Таксист известной службы совершил ДТП на перекрестке

Харьковская полиция составила административные материалы на виновника дорожно-транспортного происшествия


://hk.npu.gov.ua

Как сообщили  в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, вчера, 21 октября, около 12:30 патрульные получили информацию об аварии на улице Грековской, 52.

По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2108. В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Hyundai патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.

Источник:   Патрульная полиция Харькова
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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