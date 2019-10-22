Таксист известной службы совершил ДТП на перекрестке

Харьковская полиция составила административные материалы на виновника дорожно-транспортного происшествия
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, вчера, 21 октября, около 12:30 патрульные получили информацию об аварии на улице Грековской, 52.
По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2108. В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Hyundai патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.
22 октября руководствуйтесь инстинктом: если возникло отвращение к какому-либо продукту, значит, он вреден для вас и в другие дни. В этот день все должно быть в радость. Будьте открыты в проявлении чувств, занимайтесь творчеством, можно отправляться в дорогу.
День будет облачным - самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера.
Ежегодно 22 октября в многих странах мира отмечается Международный день заикающихся (International Stuttering Awareness Day).
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