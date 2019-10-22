Вышел в полночь перекусить на кухню - получил серьезные ожоги ног

На Салтовке пара отделений спасателей и медики на скорой оказали помощь 66 - летнему мужчине.
22 тября в 01 : 04 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Халтурина дом 4 в Московском районе Харькова .
К месту происшествия выехало ло 2 отделения службы спасения.
На момент их прибытия было установлено, что на кухне частного жилого дома горели мебель и домашние вещи на площади около 2 м. кв.
Хозяин дома, мужчина 1953 года, сам потушил пожар, при этом получив ожоги ног. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавший был госпитализирован в 4-ю городскую больницу.
Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовой газовой плиты.
22 октября руководствуйтесь инстинктом: если возникло отвращение к какому-либо продукту, значит, он вреден для вас и в другие дни. В этот день все должно быть в радость. Будьте открыты в проявлении чувств, занимайтесь творчеством, можно отправляться в дорогу.
Солнце в этот день в Харькове будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
Ежегодно 22 октября в многих странах мира отмечается Международный день заикающихся (International Stuttering Awareness Day).
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