22.10.2019 10:22

Вышел в полночь перекусить на кухню - получил серьезные ожоги ног

На Салтовке пара отделений спасателей и медики на скорой оказали помощь 66 - летнему мужчине.



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22 тября в 01 : 04 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Халтурина дом 4 в Московском районе Харькова .

К месту происшествия выехало ло 2 отделения службы спасения.

На момент их прибытия было установлено, что на кухне частного жилого дома горели мебель и домашние вещи на площади около 2 м. кв.

Хозяин дома, мужчина 1953 года, сам потушил пожар, при этом получив ожоги ног. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавший был госпитализирован в 4-ю городскую больницу.

Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовой газовой плиты.