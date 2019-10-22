В Харькове - очередная атака "телефонных террористов"

Полицейские проверяют информацию о заминировании трех вузов и жилого дома.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.
По адресу выехали следственно-оперативные группы Шевченковского и Киевского отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления.
На электронную почту полиции поступили сообщения о закладке взрывчатки в университетах, расположенных на площади Конституции, проспекте Науки, улицы Алчевских, и жилом доме на улице Архитекторов. Продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.
22 октября руководствуйтесь инстинктом: если возникло отвращение к какому-либо продукту, значит, он вреден для вас и в другие дни. В этот день все должно быть в радость. Будьте открыты в проявлении чувств, занимайтесь творчеством, можно отправляться в дорогу.
Солнце в этот день в Харькове будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
Ежегодно 22 октября в многих странах мира отмечается Международный день заикающихся (International Stuttering Awareness Day).
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