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22.10.2019  10:58   

В Харькове - очередная атака "телефонных террористов"

Полицейские проверяют информацию о заминировании трех вузов и жилого дома.


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Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

По адресу выехали следственно-оперативные группы Шевченковского и Киевского отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления.

На электронную почту полиции поступили сообщения о закладке взрывчатки в университетах, расположенных на площади Конституции, проспекте Науки, улицы Алчевских, и жилом доме на улице Архитекторов. Продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  телефон, вызов, минеры, харьков
 
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