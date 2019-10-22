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22.10.2019  11:41   

Утренняя парковка MITSUBISHI кювет (ВИДЕО)

В районе поселка Жихарь-2 утром 22 октября произошло ДТП.


://vecherniy.kharkov.ua/news

Как сообщают в соцсетях, автомобиль Mitsubishi слетел с дороги и оказался в кювете.

Пострадала только техника.

 

Источник:   Вечерний Харьков
 Тэги:  парковка, кювет, харьков, жихарь
 
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