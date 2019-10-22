Утренняя парковка MITSUBISHI кювет (ВИДЕО)

В районе поселка Жихарь-2 утром 22 октября произошло ДТП.
Как сообщают в соцсетях, автомобиль Mitsubishi слетел с дороги и оказался в кювете.
Пострадала только техника.
22 октября руководствуйтесь инстинктом: если возникло отвращение к какому-либо продукту, значит, он вреден для вас и в другие дни. В этот день все должно быть в радость. Будьте открыты в проявлении чувств, занимайтесь творчеством, можно отправляться в дорогу.
Солнце в этот день в Харькове будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
Ежегодно 22 октября в многих странах мира отмечается Международный день заикающихся (International Stuttering Awareness Day).
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