22.10.2019 13:54

Стрельба в центре Харькова - полиция продолжает следствие

Около 00:55 в Киевский отдела полиции поступило сообщение о том, что на улице Пушкинской двое неизвестных стреляли в 30-летнего мужчину и его 18-летнего знакомого.



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Как предполагают в полиции неизвестные совершили несколько выстрелов из травматического оружия скрылись на автомобиле.

Пострадавших доставили в больницу. После оказания необходимой помощи их отпустили.

По одной из версий стрелки использовали пневматическое оружие.

Следователи открыли уголовное производство по статье 296 УК Украины ("хулиганство с применением оружия"). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Сейчас правоохранители устанавливают личность стрелков.