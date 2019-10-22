Главная Новости Криминал и происшествия Стрельба в центре Харькова - полиция продолжает следствие
22.10.2019  13:54   

Стрельба в центре Харькова - полиция продолжает следствие

Около 00:55 в Киевский отдела полиции поступило сообщение о том, что на улице Пушкинской двое неизвестных стреляли в 30-летнего мужчину и его 18-летнего знакомого.


://facebook.com

Как предполагают в полиции неизвестные совершили несколько выстрелов из травматического оружия скрылись на автомобиле.

Пострадавших доставили в больницу. После оказания необходимой помощи их отпустили.

По одной из версий стрелки использовали пневматическое оружие. 

Следователи открыли уголовное производство по статье 296 УК Украины ("хулиганство с применением оружия"). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Сейчас правоохранители устанавливают личность стрелков.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  стрельба, харьков, пушкинская, травмат, ранение
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.10 Криминал и происшествия Убийство посетителя в Росте: сотрудники супермаркета давали неправдивые показания 03.10 Криминал и происшествия В полночь неизвестный, угрожая оружием, ограбил рыбака на Северском Донце 02.10 Криминал и происшествия Скандал и драка: полиция разбиралась с семейной ссорой
 
 

Видео

Неизвестные разбили камнем окно в трамвае
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 