Стрельба в центре Харькова - полиция продолжает следствие

Около 00:55 в Киевский отдела полиции поступило сообщение о том, что на улице Пушкинской двое неизвестных стреляли в 30-летнего мужчину и его 18-летнего знакомого.
Как предполагают в полиции неизвестные совершили несколько выстрелов из травматического оружия скрылись на автомобиле.
Пострадавших доставили в больницу. После оказания необходимой помощи их отпустили.
По одной из версий стрелки использовали пневматическое оружие.
Следователи открыли уголовное производство по статье 296 УК Украины ("хулиганство с применением оружия"). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Сейчас правоохранители устанавливают личность стрелков.
22 октября руководствуйтесь инстинктом: если возникло отвращение к какому-либо продукту, значит, он вреден для вас и в другие дни. В этот день все должно быть в радость. Будьте открыты в проявлении чувств, занимайтесь творчеством, можно отправляться в дорогу.
Солнце в этот день в Харькове будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
Ежегодно 22 октября в многих странах мира отмечается Международный день заикающихся (International Stuttering Awareness Day).
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