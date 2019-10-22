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22.10.2019  14:33   

Минирование. В вузах и жилом доме бомб не найдено (ФОТО)

Информация о минировании трех харьковских вузов и жилого дома не подтвердилась.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, после сообщения о минировании специалисты обследовали более 9 000 кв. метров помещений и 3 000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 530 человек.
 
Никаких взрывчатых веществ не обнаружено.
 
22 октября в полицию поступило сообщение о закладке взрывчатки в университетах на площади Конституции, проспекте Науки, улицы Алчевских и жилом доме на улице Архитекторов.
 
По адресам выезжали следственно-оперативные группы Шевченковского и Киевского отделов полиции, специалисты взрывотехнического управления. 
 
Информация зарегистрирована в соответствующих отделах полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
 
Полицией принимаются меры, направленные на установление и задержание лица, сделавшего ложное сообщение.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  минирование, бомба, харьков
 
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