Главная Новости Криминал и происшествия ДТП с подбитым французом и сбежавшим водилой китайца (ФОТО, ВИДЕО)
22.10.2019  15:11   

ДТП с подбитым французом и сбежавшим водилой китайца (ФОТО, ВИДЕО)

Французский кроссовер попал в передрягу под Жихарем.


facebook.com
Как сообщили в Патрульной полиции, 22.10.2019, около 08:30 на Мерефянском шоссе произошло дорожно транспортное происшествие.
 
Участниками аварии стали автомобили Renault и Gelly.
 
По предварительной информации водитель автомобиля Gelly покинул место ДТП.
 
В результате ДТП никто не пострадал.
 
Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.
 
 
Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.10 Криминал и происшествия Жесткое ДТП на печально известной трассе (ФОТО) 22.10 Криминал и происшествия ДТП: водитель француза проверил на качество дорожный знак 22.10 Криминал и происшествия Таксист известной службы совершил ДТП на перекрестке
 
 

Видео

Неизвестные разбили камнем окно в трамвае
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 