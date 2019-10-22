22.10.2019 14:44

Расстрелянные трамваи ремонтируют - комментарии

Бросали камнями и стреляли: в Салтовском трамвайном депо рассказали о стоимости ремонта вагонов.



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«Было разбито стекло в дверях. Были разбиты боковые окна. Стекло и форточку забросали камнями », - рассказывает начальница отдела эксплуатации Салтовского трамвайного депо Виктория Настасенко .

Виктория Настасенко показывает отремонтированы окна трамвая. Говорит: накануне в один из вагонов неизвестные бросили камни:

«По 8-му маршруту ехал от 602-го района в сторону Гидропарке. Проводится работа, инструктажи по технике безопасности тоже. Но никто не может предсказать, что кто-то будет бросать камни ».

Все произошло возле остановки на перекрестке Салтовского шоссе и улицы Мотроновский, накануне около 9 вечера. По словам пресс-секретаря полиции области Оксаны Калмыковой , в настоящее время внутри были пассажиры. Одна из них, женщина, получила царапину уши. Она написала заявление в полицию.

На ремонт вагонов в Салтиському депо потратили почти 10 000 гривен, говорит директор предприятия Владислав Приймак .

«Подавали общее заявление от предприятия на хулиганские действия неустановленных лиц. За последний месяц произошло уже четыре инцидента, которые по своей сути одинаковы. Лишь в одном случае это был обстрел, в других - эти камни. Происходит в разных местах, на разных маршрутах », - говорит Приймак.

На прошлой неделе на проспекте Тракторостроителей неизвестные обстреляли трамвай №26 .

По словампресс-секретаря полиции области Оксаны Калмыковой - подозреваемых и задержанных после этих событий сейчас нет.