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22.10.2019  14:44   

Расстрелянные трамваи ремонтируют - комментарии

Бросали камнями и стреляли: в Салтовском трамвайном депо рассказали о стоимости ремонта вагонов.


://kh.suspilne.media

«Было разбито стекло в дверях. Были разбиты боковые окна. Стекло и форточку забросали камнями », - рассказывает начальница отдела эксплуатации Салтовского трамвайного депо Виктория Настасенко .

Виктория Настасенко показывает отремонтированы окна трамвая. Говорит: накануне в один из вагонов неизвестные бросили камни:

«По 8-му маршруту ехал от 602-го района в сторону Гидропарке. Проводится работа, инструктажи по технике безопасности тоже. Но никто не может предсказать, что кто-то будет бросать камни ».

Все произошло возле остановки на перекрестке Салтовского шоссе и улицы Мотроновский, накануне около 9 вечера. По словам пресс-секретаря полиции области Оксаны Калмыковой , в настоящее время внутри были пассажиры. Одна из них, женщина, получила царапину уши. Она написала заявление в полицию.

На ремонт вагонов в Салтиському депо потратили почти 10 000 гривен, говорит директор предприятия Владислав Приймак .

«Подавали общее заявление от предприятия на хулиганские действия неустановленных лиц. За последний месяц произошло уже четыре инцидента, которые по своей сути одинаковы. Лишь в одном случае это был обстрел, в других - эти камни. Происходит в разных местах, на разных маршрутах », - говорит Приймак.

На прошлой неделе на проспекте Тракторостроителей неизвестные обстреляли трамвай №26 . 

По словампресс-секретаря полиции области  Оксаны Калмыковой - подозреваемых и задержанных после этих событий сейчас нет.

Источник:   kh.suspilne
 Тэги:  трамвай, камни, харьков, салтовка, стрельба, комментарии полиция
 
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