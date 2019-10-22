22.10.2019 15:25

Харьковский суд вернул владельцу машину Елены Зайцевой

По словам юристов, с аналогичным ходатайством к служителям Фемиды обратился и защитник Геннадия Дронова.



://tsn.ua/ukrayina

Суд снял арест с машины осужденной за совершение смертельного ДТП в центре Харькова Алены Зайцевой. Об этом рассказала представитель потерпевших Лариса Матвеева.

"Машина принадлежит отчиму Зайцевой, поэтому ее сторона обратилась с данным ходатайством. Этот автомобиль Lexus не интересен в качестве вещественного доказательства, служители Фемиды приняли решение о возврате автомобиля владельцу", - рассказала адвокат.

Также юрист добавила, что с аналогичным ходатайством в суд обратился и защитник второго осужденного Геннадия Дронова.

"Здесь история немного отличается, потому что на Volkswagen уже наложила арест исполнительная служба", - отметила Лариса Матвеева.

Напомним, смертельная авария на Сумской произошла 18 октября позапрошлого года. После столкновения Volkswagen Touareg под управлением Геннадия Дронова и Lexus RX350, за рулем которого находилась Алена Зайцева, "японец" отбросило на тротуар. Машина снесла группу пешеходов, которая дожидалась зеленого света на переходе, в результате шесть человек погибли, еще столько же - пострадали. Обоих участников приговорили к 10 годам тюрьмы. Позже Геннадий Дронов вместе со своими адвокатами попросил служителей Фемиды отменить решение суда первой инстанции, а вот Алена Зайцева и ее защитница Юлия Плетнева хотели уменьшить срок на пять лет и заменить его испытательным сроком. Служиели Фемиды апелляцию отклонили.