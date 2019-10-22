22.10.2019 15:31

Изверг задушил собаку знакомой и повесил ее труп: приговор вынесен

Под Харьков определилась судьба преступника, расправившегося с собакой.



//pravda.com.ua

Краснокутским районным судом Харьковской области вынесен приговор в уголовном производстве в отношении 49-летнего ранее несудимого жителя Краснокутского района Харьковской области, который обвинялся в том, что в ноябре 2018 жестоко убил собаку

Как рассказал заместитель руководителя Дергачевского местной прокуратуры Максим Блохин, происшествие случилось в ноябре прошлого года в с. Козеевка Краснокутского района.

Мужчина забрал собаку в знакомой, которой было сложно содержать животное. Однако вместо того, чтобы предоставить собаке убежище, он жестоко расправился с ней. Изверг задушил животное веревкой, а труп повесил на дереве на центральной сельской улице.

Под давлением собранных в ходе досудебного расследования доказательств осужден признал свою вину и раскаялся в содеянном.

По результатам судебного рассмотрения осужденного признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.299 УК Украины по факту жестокого обращения с животным, повлекшее его гибели и приговорен к наказанию в виде одного года ограничения свободы.

Однако учитывая то, что осужденный совершил данное преступление впервые, его поведение, обстоятельства смягчающие ответственность, правонарушитель был освобожден от отбывания наказания с испытанием с испытательным сроком один год.

Справка: в настоящее время приговор не вступил в законную силу поскольку идет время на апелляционное обжалование.