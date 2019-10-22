22.10.2019 16:46

Ушлой чиновнице светит шесть лет тюрьмы

Одному из руководителей ГУ Миндоходов вынесли приговор.



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Приговором Фрунзенского районного суда г.. Харькова, экс-посадовицю признана виновной в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 4 ст. 368 УК Украины). На время совершения уголовного преступления она занимала должность заместителя начальника Индустриального ОГНИ г.. Харькова ГУ Миндоходив Харьковской области.

Как сообщил начальник управления прокуратуры Харьковской области Иван Тарасов, экс-посадовицю приговорили к 6 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением властных полномочий и функций государства на срок 2 года, с конфискацией имущества. Также женщину лишен специального звания советника налоговой и таможенной дела 1 ранга.

Установлено, что посадовиця при проведении плановой документальной выездной проверки одного из ФЛП-ов, с целью незаконного обогащения, путем получения неправомерной выгоды, сообщила последнем о выявленных в ходе проверки нарушения налогового законодательства в его деятельности, и о том, что за неправомерное вознаграждение в сумме 25 тыс. гривен может принять решение о доначислении предпринимателю налогов и финансовых санкций только в размере 40 тыс. гривен вместо надлежащего доначисления 308 тыс. гривен.

Впоследствии предприниматель передал посадовици 25 тыс. Гривен неправомерной выгоды за совершение указанных противоправных действий.

Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.