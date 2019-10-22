Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове горит гостиница Нарт (ВИДЕО)
22.10.2019  17:31   

В Харькове горит гостиница Нарт (ВИДЕО)

Пожарные уже тушат здание.


//t.me

Как сообщают социальные сети, на Киевской горит отель «Нарт».

Пожарные на месте.

 

 

Тэги:  пожар, отель, харьков
 
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