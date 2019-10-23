23.10.2019 12:18

Мужчина чуть не попал в тюрьму за резкие пророссийские призывы

Вынесен приговор мужчине-стороннику Русской весны.



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Купянский горрайонный суд Харьковской области вынес приговор мужчине, который публиковал призывы к сепаратизму в социальных сетях.

Согласно материалам расследования, в ноябре-декабре 2018 года обвиняемый разместил на своей странице в Facebook ряд антиукраинских призывов.

Уроженец села Куриловка утверждал, что Харьков, Донбасс, Одесса и Херсон "всегда принадлежали РФ".

Мужчина также предлагал оказывать информационную поддержку так называемым "ЛНР" и "ДНР".

"В это непростое время правления хунты, мы должны как никогда держаться друг за друга, скооперироваться и показать что власть всегда за народом! Я как истинный сторонник "Русской Весны" призываю всех неравнодушных людей высказать свой протест фашистской власти", - написал подсудимый.

В ходе разбирательства сепаратист признал свою вину и пошел на сделку с прокуратурой. За распространение материалов с призывом изменить конституционный строй и захватить государственную власть суд приговорил его к двум годам лишения свободы.

Однако реальное наказание мужчине заменили на однолетний испытательный срок.

Идет время аппеляционного обжалования.