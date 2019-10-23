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23.10.2019  12:18   

Мужчина чуть не попал в тюрьму за резкие пророссийские призывы

Вынесен приговор мужчине-стороннику Русской весны.


facebook.com
Купянский горрайонный суд Харьковской области вынес приговор мужчине, который публиковал призывы к сепаратизму в социальных сетях. 
 
Согласно материалам расследования, в ноябре-декабре 2018 года обвиняемый разместил на своей странице в Facebook ряд антиукраинских призывов.
 
Уроженец села Куриловка утверждал, что Харьков, Донбасс, Одесса и Херсон "всегда принадлежали РФ".
 
Мужчина также предлагал оказывать информационную поддержку так называемым "ЛНР" и "ДНР".
 
"В это непростое время правления хунты, мы должны как никогда держаться друг за друга, скооперироваться и показать что власть всегда за народом! Я как истинный сторонник "Русской Весны" призываю всех неравнодушных людей высказать свой протест фашистской власти", - написал подсудимый.
 
В ходе разбирательства сепаратист признал свою вину и пошел на сделку с прокуратурой. За распространение материалов с призывом изменить конституционный строй и захватить государственную власть суд приговорил его к двум годам лишения свободы.
 
Однако реальное наказание мужчине заменили на однолетний испытательный срок.
 
Идет время аппеляционного обжалования.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  сепаратизм, русская весна, харьков
 
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