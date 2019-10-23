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23.10.2019  13:31   

Черные лесорубы: лесхоз заплатит более пяти миллионов гривен

Незаконная вырубка леса в Харьковской области нанесла государству ущерб более чем 5 500 000 грн.


hk.npu.gov.ua
Прокуратурой Харьковской области предъявлено в хозяйственный суд иск о взыскании с лесхоза вреда, причиненного незаконным вырубкой деревьев.
 
Как сообщил начальник управления Александр Бондаренко, в августе текущего года по поручению Президента Украины, Государственной экологической инспекцией в Харьковской области проведена внеплановая проверка деятельности одного из лесохозяйственных предприятий области.
 
По результатам проверки установлено, что должностные лица лесхоза при проведении санитарных рубок деревьев, вверенных им под охрану и сохранение незаконно вырубили почти на 500 деревьев больше, чем предполагалось разрешительными документами (лесорубными билетами).
 
Указанными действиями государству причинен ущерб на общую сумму более 5500000. грн.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  черные лесорубы, незаконная вырубка, харьков
 
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