23.10.2019 09:21

На фанатов "Шахтера" составили админпротоколы (ФОТО)

Правоохранители составили на нарушителей общественного порядка, которые во время матча выбежали на футбольное поле стадиона "Металлист", административные протоколы



://sportarena.com

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, происшествие случилось на стадионе "Металлист".

На четвертой минуте матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов между Шахтером и загребским Динамо на поле стадиона ОСК Металлист выбежали два болельщика.

Впрочем, стюарды быстро поймали и вывели фанатов за пределы поля

По сведениям полиции, нарушителями оказались 21-летние жители Донецкой области.

Полицейские составили в отношении мужчин административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает административный арест на срок до 15 суток.

Матч в Харькове начался в 19:55. Воодушевленный неистовой поддержкой фанатов, на 17-й минуте игры Шахтер повел в счете благодаря голу Евгения Коноплянки, который впервые вышел в стартовом составе Горняков в Лиге чемпионов.