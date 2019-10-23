На фанатов "Шахтера" составили админпротоколы (ФОТО)

Правоохранители составили на нарушителей общественного порядка, которые во время матча выбежали на футбольное поле стадиона "Металлист", административные протоколы
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, происшествие случилось на стадионе "Металлист".
На четвертой минуте матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов между Шахтером и загребским Динамо на поле стадиона ОСК Металлист выбежали два болельщика.
Впрочем, стюарды быстро поймали и вывели фанатов за пределы поля
По сведениям полиции, нарушителями оказались 21-летние жители Донецкой области.
Полицейские составили в отношении мужчин административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает административный арест на срок до 15 суток.
Матч в Харькове начался в 19:55. Воодушевленный неистовой поддержкой фанатов, на 17-й минуте игры Шахтер повел в счете благодаря голу Евгения Коноплянки, который впервые вышел в стартовом составе Горняков в Лиге чемпионов.
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