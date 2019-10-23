Вместо работы - под гидравлический нож и в 4-ю неотложку (ВИДЕО)

Под Харьковом произошло тройное ДТП: спасатели вырезали из разбитого Cherry Amulet водителя
Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области, сегодня, 23 октября, в 7:54 на улице Ощепкова поселка Высокий Харьковского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
По сведениям полиции, столкнулись легковой автомобиль Chery, грузовой автомобиль MAN и легковой автомобиль ВАЗ-2111. От удара 23-летнего водителя легкового автомобиля Chery зажало между сиденьем и конструкциями кузова транспортного средства.
На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС на аварийно-спасательном автомобиле и автоцистерне. С помощью гидравлических ножниц и пневмоинструмента было деблокирован водителя из разбитой машины.
Пострадавший доставлен в 4-ю городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
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