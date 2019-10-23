23.10.2019 15:07

Забил до смерти прикованную к постели старушку: нелюдь ожидает суда

Прокуратура сообщила о подозрении харьковчанину.



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Харьковской местной прокуратурой № 5 сообщено о подозрении 60-летнему местному жителю города Харькова по факту умышленного убийства 93-летней бабушки (п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Как сообщил заместитель руководителя местной прокуратуры Иван Неизвестный, установлено, что подозреваемый, будучи ранее осужденным за умышленное убийство, распивал спиртные напитки с сыном потерпевшей по месту жительства последних.

Оставшись наедине с бабушкой, которая по состоянию здоровья уже была прикована к постели, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя с умыслом направленным на лишение жизни, мужчина нанес потерпевшей несколько ударов в область головы.

От полученных повреждений потерпевшая скончалась, не приходя в сознание.

Сейчас подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и в суд подано ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Досудебное следствие продолжается.

Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.