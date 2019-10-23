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23.10.2019  15:07   

Забил до смерти прикованную к постели старушку: нелюдь ожидает суда

Прокуратура сообщила о подозрении харьковчанину.


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Харьковской местной прокуратурой № 5 сообщено о подозрении 60-летнему местному жителю города Харькова по факту умышленного убийства 93-летней бабушки (п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
 
Как сообщил заместитель руководителя местной прокуратуры Иван Неизвестный, установлено, что подозреваемый, будучи ранее осужденным за умышленное убийство, распивал спиртные напитки с сыном потерпевшей по месту жительства последних.
 
Оставшись наедине с бабушкой, которая по состоянию здоровья уже была прикована к постели, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя с умыслом направленным на лишение жизни, мужчина нанес потерпевшей несколько ударов в область головы.
 
От полученных повреждений потерпевшая скончалась, не приходя в сознание.
 
Сейчас подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и в суд подано ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
 
Досудебное следствие продолжается.
 
Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  смерть, труп, харьков, убийство
 
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