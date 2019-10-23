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23.10.2019  15:31   

Авария фуры и двух легковушек: подробности от полиции (ФОТО)

Авария произошла на трассе под Харьковом.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика с прицепом, автомобилей Cherу и ВАЗ, произошло 23 октября около 8:00 в поселке Высокий.
 
Водитель Chery получил телесные повреждения и доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
 
Информация зарегистрирована в Харьковском отделе полиции.
 
В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины ДТП.
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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