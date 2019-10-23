23.10.2019 16:31

Мужчина грозит сжечь себя перед налоговой инспекцией

Таким образом 44-летний предприниматель намерен заставить сотрудников учреждения разблокировать налоговые накладные.



facebook.com

Как сообщает ГУ Нацполиции, 22 октября 2019 года в Купянский отдел полиции поступило сообщение о том, что у входа в админздание налоговой инспекции Купянска, неизвестные разложили автомобильные покрышки.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа, работники группы реагирования патрульной полиции.

Также для охраны общественного порядка был привлечен личный состав отдела.

Полицейские установили, что 44-летний мужчина на своем автомобиле привез в налоговую инспекцию шесть резиновых автомобильных покрышек и канистру с бензином.

Он сообщил, что если не будут выполнены требования относительно разблокирования его налоговых накладных, он начнет разжигать шины и соберет людей к акции протеста под административным зданием. Также мужчина угрожал сжечь себя и личным автомобилем заблокировал вход на территорию налоговой.

Полицейские предупредили гражданина, что такие действия являются нарушением действующего законодательства и изъяли автомобильные покрышки и канистру.

Мужчина до сих пор продолжает свою акцию. На месте происшествия круглосуточно дежурит наряд полиции.

Следователем открыто уголовное производство по ст. 295 (призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.