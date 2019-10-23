Главная Новости Криминал и происшествия Ночное ограбление: подростковая ватага обчищала киоск, но была поймана копами (ФОТО)
23.10.2019  18:19   

Ночное ограбление: подростковая ватага обчищала киоск, но была поймана копами (ФОТО)

Три мальчика и девочка залезли, чтобы украсть деньги и сигареты.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о происшествии поступила в Немышлянский отдела полиции 23 октября около 2:00.
 
Заявительница сообщила, что четверо подростков разбили стекло в киоске по улице Амосова, проникли в помещение и совершили кражу денежных средств и сигарет.
 
Довести свой преступный умысел до конца им помешали сотрудники патрульной полиции.
 
Копы доставили троих ребят и девушку в возрасте от 13 до 19 лет в отдел полиции.
 
 По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст.  15 ч. 3 ст.  185 (покушение на совершение кражи) Уголовного кодекса Украины.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  кража, ограбление, харьков, подростки
 
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