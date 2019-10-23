23.10.2019 18:19

Ночное ограбление: подростковая ватага обчищала киоск, но была поймана копами (ФОТО)

Три мальчика и девочка залезли, чтобы украсть деньги и сигареты.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о происшествии поступила в Немышлянский отдела полиции 23 октября около 2:00.

Заявительница сообщила, что четверо подростков разбили стекло в киоске по улице Амосова, проникли в помещение и совершили кражу денежных средств и сигарет.

Довести свой преступный умысел до конца им помешали сотрудники патрульной полиции.

Копы доставили троих ребят и девушку в возрасте от 13 до 19 лет в отдел полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (покушение на совершение кражи) Уголовного кодекса Украины.