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23.10.2019  19:19   

Женщина скрыла доход, уплатит 27 000 и может загреметь на три года в тюрьму

Жительница пригорода мошенническим путем завладела государственными средствами

43-летняя женщина нанесла ущерб государству в лице Управления социальной защиты населения на сумму более 27 5000 гривен.
 
Злоумышленница при подаче документов на получение государственной помощи семьям с детьми скрыла наличие у нее дохода в виде денежных средств - арендную плату за земельный участок и несколько лет получала материальную помощь от государства.  
 
В настоящее время женщине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
 
Материалы досудебного расследования направлены в суд.
 
Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков
 
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