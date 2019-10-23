23.10.2019 19:19

Женщина скрыла доход, уплатит 27 000 и может загреметь на три года в тюрьму

Жительница пригорода мошенническим путем завладела государственными средствами

43-летняя женщина нанесла ущерб государству в лице Управления социальной защиты населения на сумму более 27 5000 гривен.

Злоумышленница при подаче документов на получение государственной помощи семьям с детьми скрыла наличие у нее дохода в виде денежных средств - арендную плату за земельный участок и несколько лет получала материальную помощь от государства.

В настоящее время женщине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Материалы досудебного расследования направлены в суд.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.