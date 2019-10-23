23.10.2019 19:45

Хитрец решил не сдать, а продать пистолет: пойман на горячем копами (ФОТО)

В Харькове полиция задержала продавца оружия.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 22 октября сотрудники Московского отдела полиции вместе с работниками Управления СБУ в Харьковской области и ОСБОНа в Харьковской области изъяли у 52-летнего харьковчанина предмет, похожий на боевой пистолет системы «ТТ» и 3 боевые патроны к нему. Оружие человек сбыл за 6000 гривен.

Следователи оперативные действия проводились под процессуальным руководством Харьковской городской прокуратуры № 4.

По данному факту следователем Московского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Изъятое направлено на исследование. Место приобретения оружия устанавливается. Следственные действия продолжаются.

Напоним, что идет месячник сдачи оружия.