Главная Новости Криминал и происшествия На Баварии горит автомобиль (ВИДЕО)
23.10.2019  19:11   

На Баварии горит автомобиль (ВИДЕО)

О полыхающем авто сообщают соцсети.


//t.me

Как сообщают соцсети, на Новобаварском проспекте сгорел автомобиль.

В сеть выложено и видео происходящего.

 

Тэги:  пожар, горит автомобиль, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.10 Криминал и происшествия В Харькове горит гостиница Нарт (ВИДЕО) 22.10 Криминал и происшествия Очередная жертва неосторожного курения в постели (ФОТО) 22.10 Криминал и происшествия Вышел в полночь перекусить на кухню - получил серьезные ожоги ног
 
 

Видео

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины прокомментировали ситуацию с воздухом
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 