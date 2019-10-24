24.10.2019 13:17
Плата за клубничку: осужден организатор и модели вебкам-студий
Копы поймали с поличным распространителей порнографии.
//pravda.com.ua
Дзержинский районный суд Харькова вынес приговор
одному из организаторов вебкам-студии и четырем моделям.
Согласно данным расследования, в 2016 году харьковчанин с напарником-экономистом создал онлайн-студию и привлек к работе девушку, искавшую работу администратора.
Троица совместно подыскивала подходящие квартиры, оснащала техникой, декорациями и интимными игрушками, подбирала моделей.
Чтобы не попасться, мужчины часто меняли адреса вебкам-заведений.
Затем, в ноябре 2017 года инициатор бизнеса выехал в Испанию, а товарищ-экономист продолжал заниматься этим делом.
Полицейские оплатили приват-чаты с тремя моделями и обнаружили, что девушки распространяют порнографию на DVD-дисках.
Последнюю из девушек "поймали" уже в апреле 2018 года.
Суд признал мужчину виновным в соучастии в распространении предметов порнографического характера и содержании места разврата.
Одного из организаторов приговорили к пяти годам лишения свободы с заменой реального наказания на трехлетний испытательный срок.
Моделей, в свою очередь, осудили за распространение порнографии в составе группы лиц.
Девушкам предстоит провести год на испытательном сроке.