24.10.2019 08:52

Водолазы разминировали пруд

В Харьковской области разминировано 7 боеприпасов, в том числе 4 минометные мины и 3 артснаряда разного калибра



://kh.dsns.gov.ua

23 октября, пиротехнические группы проводили разминирование и обезвреживание боеприпасов времен Второй мировой войны на территории Нововодолажского и Балаклейского районов области.

По сведениям ДСНС, в реке Северский Донец в села Раковка Балаклейский район на глубине 1 метр были обнаружены подозрительные металлические предметы. Извлечением из воды и ликвидацией занимались пиротехники-водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ДСНС в Харьковской области. Всего со дна водоема был поднят и уничтожено 2 артиллерийских снаряда и 1 минометную мину.

Прилегающая территория ко всем опасных находок была обследована, боеприпасы вывезены на специальные взрывные площадки и обезврежены. Пострадавших нет.

Всего с начала года выявлено и уничтожено около 13 000 боеприпасов.