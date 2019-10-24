Главная Новости Криминал и происшествия Водолазы разминировали пруд
24.10.2019  08:52   

Водолазы разминировали пруд

В Харьковской области разминировано 7 боеприпасов, в том числе 4 минометные мины и 3 артснаряда разного калибра


://kh.dsns.gov.ua

23 октября, пиротехнические группы проводили разминирование и обезвреживание боеприпасов времен Второй мировой войны на территории Нововодолажского и Балаклейского районов области.

По сведениям ДСНС, в реке Северский Донец в села Раковка Балаклейский район на глубине 1 метр были обнаружены подозрительные металлические предметы. Извлечением из воды и ликвидацией занимались пиротехники-водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ДСНС в Харьковской области. Всего со дна водоема был поднят и уничтожено 2 артиллерийских снаряда и 1 минометную мину.

Прилегающая территория ко всем опасных находок была обследована, боеприпасы вывезены на специальные взрывные площадки и обезврежены. Пострадавших нет.

Всего с начала года выявлено и уничтожено около 13 000 боеприпасов.

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  мина, снаряды, харьков, спасатели, взрывотехники
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.10 Криминал и происшествия Взрывотехники ликвидировали мину и обезвредили снаряд возле жилых домов 10.06 Криминал и происшествия 100 пожаров потушили спасатели Харьковщины на прошлой неделе 03.06 Криминал и происшествия Двое человек сгорели заживо на пожаре, один получил серьезные ожоги – пресс служба ГСЧС
 
 

Видео

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины прокомментировали ситуацию с воздухом
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 