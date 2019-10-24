Водолазы разминировали пруд

В Харьковской области разминировано 7 боеприпасов, в том числе 4 минометные мины и 3 артснаряда разного калибра
23 октября, пиротехнические группы проводили разминирование и обезвреживание боеприпасов времен Второй мировой войны на территории Нововодолажского и Балаклейского районов области.
По сведениям ДСНС, в реке Северский Донец в села Раковка Балаклейский район на глубине 1 метр были обнаружены подозрительные металлические предметы. Извлечением из воды и ликвидацией занимались пиротехники-водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ДСНС в Харьковской области. Всего со дна водоема был поднят и уничтожено 2 артиллерийских снаряда и 1 минометную мину.
Прилегающая территория ко всем опасных находок была обследована, боеприпасы вывезены на специальные взрывные площадки и обезврежены. Пострадавших нет.
Всего с начала года выявлено и уничтожено около 13 000 боеприпасов.
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