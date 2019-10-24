Главная Новости Криминал и происшествия В утреннем ДТП пострадал скутерист (ФОТО)
24.10.2019  10:13   

В утреннем ДТП пострадал скутерист (ФОТО)

Водитель двуколесного транспорта был госпитализирован медиками в тяжелом состоянии.


://facebook.com/h.saltovka

По словам очевидцев, авария случилась на ул. Тюринской, сегодня, 24 октября. На месте работает полиция. Мужчину увезла скорая.

Официальная информация уточняется.

 

Источник:   ХС
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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