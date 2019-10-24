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24.10.2019  11:57   

Прошитая наркотиками куртка не дошла до арестанта в Хролях

В пригороде Харькова в колонии силами сотрудников охраны пресечена попытка передачи заключенному наркотических средств.


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Во время личного обыска осужденного, который возвращался работ по благоустройству учреждения, в левом рукаве куртки было обнаружено медицинский шприц объемом 0,5 мл и коробка спичек, внутри которой был сверток обмотанный фольгой с неизвестным веществом.

По факту изъятия составлены соответствующие материалы и сообщено в отдел полиции ГУ ЧП Украины в Харьковской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.

Источник:   Северо восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  наркотик, куртка, харьков, колония
 
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