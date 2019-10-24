24.10.2019 11:57

Прошитая наркотиками куртка не дошла до арестанта в Хролях

В пригороде Харькова в колонии силами сотрудников охраны пресечена попытка передачи заключенному наркотических средств.



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Во время личного обыска осужденного, который возвращался работ по благоустройству учреждения, в левом рукаве куртки было обнаружено медицинский шприц объемом 0,5 мл и коробка спичек, внутри которой был сверток обмотанный фольгой с неизвестным веществом.

По факту изъятия составлены соответствующие материалы и сообщено в отдел полиции ГУ ЧП Украины в Харьковской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.