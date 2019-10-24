У водителя Mercedes-Benz нашли контрабандные "лейки" - немецкие фотоаппараты, ставшие "оружием" военных журналистов времен Второй мировой войны

Винтажные фотоаппараты и пачки денежных купюр пытались скрыть от внимания пограничников на постах Харьковщины.
Как сообщили в Восточном региональном управлении ГПСУ, вчера, 23 октября, в пункт пропуска "Плетеневка" прибыл автомобиль марки "Mercedes".
По сведениям пограничников, на нем в Россию направлялся гражданин Азербайджана 1970 года.
При осмотре транспортного средства правоохранителями выявлено три камеры немецкого производства "Leike" 1936 выпуска, которые, возможно, представляющих историческую и культурную ценность.
Сейчас фотоаппараты изъяты. На правонарушителя составлены административные материалы.
Продолжается экспертиза.
В пункте пропуска « Гоптовка», при осмотре автомобиля марки «Рено», правоохранители обнаружили 5 тыс. долларов США.
Деньги от погранично-таможенного контроля в конструктивных особенностях транспортного средства скрыл наш соотечественник. Он следовал из России в Украину.
Незадекларированные деньги были изъяты. На правонарушителей составлены административные материалы. Продолжается экспертиза.
Многие и достаточно часто будут проявлять неприкрытый цинизм в попытках выгрести жар из печи чужими руками или в стремлении «задавить» своим авторитетом. Удача предвидится в процессе новых знакомств. Тем, кто мечтает начать серьёзные любовные отношения, следует быть начеку. Скорее всего, «тот самый» избранник (избранница) будет послан судьбой в самое неподходящее время.
Харьковчане готовятся к магнитной буре, которая начнется ближе к вечеру.
«Филиппова канитель» — день, в который простые крестьяне наблюдали за погодой — с раннего утра и до ночи, а также смотрели и на другие «явления», чтобы определить «качество» будущей зимы и весны.
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