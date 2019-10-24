Главная Новости Криминал и происшествия У водителя Mercedes-Benz нашли контрабандные "лейки" - немецкие фотоаппараты, ставшие "оружием" военных журналистов времен Второй мировой войны
24.10.2019  14:04   

У водителя Mercedes-Benz нашли контрабандные "лейки" - немецкие фотоаппараты, ставшие "оружием" военных журналистов времен Второй мировой войны

Винтажные фотоаппараты и пачки денежных купюр пытались скрыть от внимания пограничников на постах Харьковщины.


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Как сообщили  в Восточном региональном управлении ГПСУ, вчера, 23 октября, в пункт пропуска "Плетеневка" прибыл автомобиль марки "Mercedes".

По сведениям пограничников, на нем в Россию направлялся гражданин Азербайджана 1970 года.

При осмотре транспортного средства правоохранителями выявлено три камеры немецкого производства "Leike" 1936 выпуска, которые, возможно, представляющих историческую и культурную ценность.

Сейчас фотоаппараты изъяты. На правонарушителя составлены административные материалы. 

Продолжается экспертиза.

В пункте пропуска « Гоптовка», при осмотре автомобиля марки «Рено», правоохранители обнаружили 5 тыс. долларов США.

Деньги от погранично-таможенного контроля в конструктивных особенностях транспортного средства скрыл наш соотечественник. Он следовал из России в Украину.

Незадекларированные деньги были изъяты. На правонарушителей составлены административные материалы. Продолжается экспертиза.

 

 

 

Источник:   Восточное региональное управление ГПСУ
 Тэги:  контрабанда, гоптовка, харьков, погранотряд
 
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