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24.10.2019  15:03   

ДТП: чех, японец и кореец не поделили улицу (ФОТО)

На Салтовке - тройная авария с мотоциклистом.


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Как сообщили в Пресс-службе Патрульной полиции, 24 октября 2019 около 09:40 патрульные получили вызов на ДТП по улице Героев труда, 3.
 
Участниками аварии стали мотоцикл Jawa, автомобили Hyundai и Toyota.
 
Пострадал в результате ДТП и госпитализирован медиками водитель мотоцикла.
 
ДТП оформляла следственно-оперативная группа.
Тэги:  дтп, аварии, харьков, мотоциклист
 
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