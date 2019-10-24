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24.10.2019  15:31   

ДТП на Салтовке: Запорожец сбил девушку на переходе (ФОТО)

Авария произошла на перекрестке улиц Академика Павлова и Василия Стуса.


//hk.npu.gov.ua
Как сооьщает ГУ Нацполиции, информация об аварии на перекрестке улиц Академика Павлова и Василия Стуса поступила в полицию в 22:44.
 
Установлено, что 27-летний водитель автомобиля ЗАЗ наехал на 22-летнюю девушку, которая шла по пешеходному переходу.
 
Потерпевшая с травмами ног госпитализирована в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
 
Следователями сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
 
Уважаемые граждане, если вы стали свидетелями и очевидцами данной аварии или имеете в наличии видео события, просим обращаться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г.. Харьков, улица Маяковского, 22.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, сбил девушку, харьков, авария
 
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