24.10.2019 15:31

ДТП на Салтовке: Запорожец сбил девушку на переходе (ФОТО)

Авария произошла на перекрестке улиц Академика Павлова и Василия Стуса.



//hk.npu.gov.ua

Как сооьщает ГУ Нацполиции, информация об аварии на перекрестке улиц Академика Павлова и Василия Стуса поступила в полицию в 22:44.

Установлено, что 27-летний водитель автомобиля ЗАЗ наехал на 22-летнюю девушку, которая шла по пешеходному переходу.

Потерпевшая с травмами ног госпитализирована в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Следователями сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Уважаемые граждане, если вы стали свидетелями и очевидцами данной аварии или имеете в наличии видео события, просим обращаться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г.. Харьков, улица Маяковского, 22.