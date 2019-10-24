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24.10.2019  16:07   

Роковой рикошет: парень невольно прострелил колено знакомому

Отлетевшая пуля попала в ногу товарища.


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Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, инцидент произошел в поселке Краснопавловка 23 октября около 15:00.
 
Житель Лозовой 1997 года рождения приехал в гости к своему знакомому. Находясь в квартире товарища, фигурант попросил выйти его на лестничную клетку, чтобы тот мог поговорить со своим должником. 
 
Хозяин проигнорировал просьбу гостя и начал его выталкивать из жилья. В ответ на это молодой человек достал пистолет и сделал выстрел в пол. Пуля отрикошетила и попала в колено его товарища. Пострадавшего доставили в больницу. В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Источник:   NewsRoom
 Тэги:  рикошет, стрельба, харьков
 
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