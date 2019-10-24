24.10.2019 19:00

Кража в маршрутке: иностранец обокрал харьковчанку

Вор попался в руки копам.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, в начале октября в Новобаварский отдел полиции обратилась 34-летняя женщина. Она сообщила, что в маршрутном такси неизвестный мужчина похитил у нее кошелек с деньгами в сумме более 1700 гривен.

Информация о происшествии была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

В ходе проведения оперативных действий и операции «Мигрант» работники Новобаварского отдела полиции установили воришку.

Им оказался 50-летний гражданин Грузии.

23 октября мужу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Ему грозит до 5 лет лишения свободы.