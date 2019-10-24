Главная Новости Криминал и происшествия Кража в маршрутке: иностранец обокрал харьковчанку
24.10.2019  19:00   

Кража в маршрутке: иностранец обокрал харьковчанку

Вор попался в руки копам.


facebook.com
Как сообщает ГУ Нацполиции, в начале октября в Новобаварский отдел полиции обратилась 34-летняя женщина. Она сообщила, что в маршрутном такси неизвестный мужчина похитил у нее кошелек с деньгами в сумме более 1700 гривен.
 
Информация о происшествии была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
 
В ходе проведения оперативных действий и операции «Мигрант» работники Новобаварского отдела полиции установили воришку.
 
Им оказался 50-летний гражданин Грузии.
 
23 октября мужу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
 
Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, кража, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.10 Криминал и происшествия Присвоил более полумиллиона: предприниматель подозревается в крупной афере 18.10 Криминал и происшествия Осторожно - ночные воры! Преступники обокрали две квартиры на Юбилейном 17.10 Криминал и происшествия Осторожно, мошенники: аферистка обманула работницу аптеки
 
 

Видео

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины прокомментировали ситуацию с воздухом
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 