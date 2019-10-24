24.10.2019 19:58

Коррупция: сельскому голове светит до десяти лет за решеткой

Прокуратура сообщила о подозрении сельскому голове.



//censor.net.ua

Как сообщил руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, установлено, что должностное лицо органа местного самоуправления одного из районов Харьковской области требовало неправомерную выгоду от гражданина за предоставление ему в собственность земельного участка на территории поселкового совета.

Во время следствия задокументирован факт получения неправомерной выгоды в размере 800 долларов США за согласование и принятие на сессии поселкового совета Харьковского района Харьковской области соответствующего решения об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного участка в собственность лица для строительства и обслуживания хозяйственных зданий и сооружений общей площадью 0,700 га .

Сейчас решается вопрос об избрании последнем пресечения и отстранения от должности.

Санкция ч.3 ст.368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.