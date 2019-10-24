Главная Новости Криминал и происшествия Коррупция: сельскому голове светит до десяти лет за решеткой
24.10.2019  19:58   

Коррупция: сельскому голове светит до десяти лет за решеткой

Прокуратура сообщила о подозрении сельскому голове.


//censor.net.ua
Как сообщил руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, установлено, что должностное лицо органа местного самоуправления одного из районов Харьковской области требовало неправомерную выгоду от гражданина за предоставление ему в собственность земельного участка на территории поселкового совета.
 
Во время следствия задокументирован факт получения неправомерной выгоды в размере 800 долларов США за согласование и принятие на сессии поселкового совета Харьковского района Харьковской области соответствующего решения об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного участка в собственность лица для строительства и обслуживания хозяйственных зданий и сооружений общей площадью 0,700 га .
 
Сейчас решается вопрос об избрании последнем пресечения и отстранения от должности.
 
Санкция ч.3 ст.368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
 
Досудебное расследование продолжается.
 
Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  коррупция, взятка, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.10 Экономика и промышленность НБУ до пятницы выпустит банкноту в тысячу гривен 08.10 Криминал и происшествия В Харькове директора ВУЗа уличили в коррупционном нарушении 02.09 Криминал и происшествия Админкоррупция: осужденным депутатам придется раскошелиться
 
 

Видео

В Офисе президента представили проект реформы местного самоуправления
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 