24.10.2019 18:39

Избиение пенсионера в трамвае: бывший полицейский предстанет перед судом

Экс-копу, который избил дедушку, предъявлено подозрение.



//iz.com.ua

Прокуратурой Харьковской области совместно со следователями теруправления ГБР, расположенного в г.. Полтаве сообщено о подозрении бывшему участковому офицеру полиции Слободского ОП ГУНП в Харьковской области по факту совершения хулиганских действий (ч. 1 ст. 296 УК Украины).

Как сообщил прокурор отдела Андрей Лисокобилка, 30 июля этого года в Харькове работник полиции, находясь в качестве пассажира, в свободное от работы время, занимал место для лиц с инвалидностью в салоне трамвая маршрута № 5 и имея умысел на совершение хулиганских действий, беспричинно стал громко высказываться грубой нецензурной бранью в адрес женщины с инвалидностью, которая попросила его оказать ей сидячее место в салоне трамвая. На замечание граждан полицейский не реагировал.

Увидев неправомерное поведение указанного гражданина, к нему обратился 68-летний пенсионер и сделал ему устное замечание, относительно некорректного поведения молодого человека, а также предложил ему предоставить сидячее место женщине - инвалиду, которое он занимал.

Полицейский, вместо того, чтобы придать лицу пожилого возраста сидячее место в общественном транспорте и избежать конфликтной ситуации, начал наносить удары кулаками в лицо пенсионеру.

Этими действиями работник полиции нанес пенсионеру легких телесных повреждений, повлекших кратковременное расстройство здоровья.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Сейчас досудебное расследование продолжается.