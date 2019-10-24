Полыхает пожар на рынке 1-й километр (ВИДЕО)

Гороскоп на 24 октября 2019 года Многие и достаточно часто будут проявлять неприкрытый цинизм в попытках выгрести жар из печи чужими руками или в стремлении «задавить» своим авторитетом. Удача предвидится в процессе новых знакомств. Тем, кто мечтает начать серьёзные любовные отношения, следует быть начеку. Скорее всего, «тот самый» избранник (избранница) будет послан судьбой в самое неподходящее время.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове 24 октября Харьковчане готовятся к магнитной буре, которая начнется ближе к вечеру.