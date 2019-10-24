Главная Новости Криминал и происшествия Полыхает пожар на рынке 1-й километр (ВИДЕО)
24.10.2019  20:27   

Полыхает пожар на рынке 1-й километр (ВИДЕО)

Об инциденте сообщают очевидцы в соцсетях.


//t.me

Как пишут пользователи соцсетей, на рынке 1-й километр - пожар.

От огня сильно пострадали торговые павильоны.

 

Тэги:  пожар, рынок, харьков
 
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