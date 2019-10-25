25.10.2019 09:09

Короткое замыкание оставило жителей харьковского пригорода без жилья (ФОТО)

4 машины и 20 спасателей несколько часов боролись с ночным пожаром в Русской Лозовой под Харьковом



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24 октября в 23:16 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по переулку Нахимова, 8 а в селе Русская Лозовая Дергачевского района. Из сообщения стало известно о широком распространении пламени.

К месту происшествия немедленно были направлены сразу 4 подразделения ГСЧС из Харькова. На момент их прибытия горела крыша жилого дома на площади 80 кв.м.

Спасатели приняли исчерпывающие меры по ликвидации опасности и в 00:20 локализовали огонь. В 00:52 пожар был полностью укрощенная. На месте происшествия работали 20 пожарных и 4 единиц техники.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электрической сети. Пострадавших нет.