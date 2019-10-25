Главная Новости Криминал и происшествия Короткое замыкание оставило жителей харьковского пригорода без жилья (ФОТО)
25.10.2019  09:09   

Короткое замыкание оставило жителей харьковского пригорода без жилья (ФОТО)

4 машины и 20 спасателей несколько часов боролись с ночным пожаром в Русской Лозовой под Харьковом


://facebook.com

24 октября в 23:16 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по переулку Нахимова, 8 а в селе Русская Лозовая Дергачевского района. Из сообщения стало известно о широком распространении пламени.

К месту происшествия немедленно были направлены сразу 4 подразделения ГСЧС из Харькова. На момент их прибытия горела крыша жилого дома на площади 80 кв.м.

Спасатели приняли исчерпывающие меры по ликвидации опасности и в 00:20 локализовали огонь. В 00:52 пожар был полностью укрощенная. На месте происшествия работали 20 пожарных и 4 единиц техники.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электрической сети. Пострадавших нет.

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, дом, харьков, замыкание
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.10 Криминал и происшествия Жесткое барбикю в районе мясокомбината - по сведениям СМИ на номер 101 вызова пока не поступало (ФОТО) 24.10 Криминал и происшествия Полыхает пожар на рынке 1-й километр (ВИДЕО) 23.10 Криминал и происшествия На Баварии горит автомобиль (ВИДЕО)
 
 

Видео

В Офисе президента представили проект реформы местного самоуправления
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 