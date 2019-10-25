Короткое замыкание оставило жителей харьковского пригорода без жилья (ФОТО)

4 машины и 20 спасателей несколько часов боролись с ночным пожаром в Русской Лозовой под Харьковом
24 октября в 23:16 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по переулку Нахимова, 8 а в селе Русская Лозовая Дергачевского района. Из сообщения стало известно о широком распространении пламени.
К месту происшествия немедленно были направлены сразу 4 подразделения ГСЧС из Харькова. На момент их прибытия горела крыша жилого дома на площади 80 кв.м.
Спасатели приняли исчерпывающие меры по ликвидации опасности и в 00:20 локализовали огонь. В 00:52 пожар был полностью укрощенная. На месте происшествия работали 20 пожарных и 4 единиц техники.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электрической сети. Пострадавших нет.
25 октября 2019 года никто не застрахован от мелочей, которые, появляясь из ниоткуда, будут доставлять определённые беспокойства. Возможно, сломается незаменимый домашний прибор или подведёт человек, на которого всецело рассчитывали при реализации каких-то проектов. Ближе к вечеру неприятности завершатся. Следует позаботиться о чистоте в личном пространстве и о своём эмоциональном здоровье.
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25 октября в Украине и мире отмечают несколько праздников. Также в этот день произошло несколько знаковых событий. В 2001 году в этот день выпущена система Microsoft Windows XP.
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