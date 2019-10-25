25.10.2019 10:10

На Холодной Горе девушка перелетела через припаркованный микроавтобус (ФОТО)

Опасный трюк был выполнен во время вечернего ДТП - участники госпитализированы.



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Харькове вечером 24 октября произошла авария. На Холодной Горе по проезжей части на большой скорости ехала пара на мотоцикле. Водитель двухколесного транспорта не справился с управлением и «влетел» в припаркованный микроавтобус «Renault». Об этом сообщили очевидцы.

В результате девушка-пассажир перелетела через микроавтобус. Тяжелые травмы получил и водитель мопеда. Всех пострадавших забрала скорая помощь.

Детали происшествия устанавливаются.