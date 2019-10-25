Главная Новости Криминал и происшествия Жесткое барбекю в районе мясокомбината - по сведениям СМИ на номер 101 вызова пока не поступало (ФОТО)
25.10.2019  10:25   

Жесткое барбекю в районе мясокомбината - по сведениям СМИ на номер 101 вызова пока не поступало (ФОТО)

В соцсетях сообщается о пожаре в районе мясокомбината на пр. Гагарина.


://vecherniy.kharkov.ua/news/

Соответствующие фото опубликовали в соцсетях. По некоторым сведениям, горит резина. В службу 101 вызовов не поступало.

Источник:   ВХ
 Тэги:  пожар, поджег, харьков, резина, пожарные
 
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