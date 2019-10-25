25.10.2019 14:19

Кровавая пятница: убийство на Клочковской и самоубийство на вокзале (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

В интернете появилась запись перестрелки и самоубийства в Харькове.



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Появились фото мертвого киллера, покончившего с собой на вокзале

Согласно неофициальной информации, человек, подорвавший себя возле Южного вокзала - подозреваемый в перестрелдке на Клочковской.

Ранее в сетях появлись кадры стрельбы на Клочковской.

Убит один из нападавших. Жертва нападения отстреливалась в ответ.

Мужчина оборонялся и стал стрелять.

Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о том, что по улице Клочковской в ​​Харькове слышны звуки выстрелов, поступила в полицию в 12:05.

На место происшествия срочно отправились наряды патрульных, следственно-оперативная группа, эксперты и кинологи.

По первоначальной информации, двое неизвестных совершили выстрелы из оружия в двух мужчин.

Один из них скончался по дороге в больницу, другому медики оказывают необходимую помощь. Личности пострадавших устанавливаются.

Автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, найден неподалеку от места преступления. Он подожжен.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. Проводится осмотр, опрашиваются свидетели, собираются вещественные доказательства.

Организован комплекс соответствующих мер по розыску лиц, причастных к данному событию.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.