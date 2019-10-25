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25.10.2019  15:19   

ДТП: на Клочковской легковушка протаранила трамвай (ФОТО)

Об аварии сообщают соцсети


//t.me

Как сообщают очевидцы в соцсетях, на Клочковской возле Восторга,водитель врезался в 20-й трамвай.

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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