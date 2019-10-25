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25.10.2019  16:03   

Смерть на закате: убийца-гастролер зарубил старика (ФОТО)

Преступление произошло под Харьковом


//thekievtimes.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, об обнаружении тела соседа без признаков жизни утром 24 октября 2019 года в Нововодолажское отделение стражей порялка сообщил житель села Новопросянское.
 
По адресу выезжали сотрудники следственно-оперативной группы и сектора реагирования патрульной полиции.
 
Во время осмотра места происшествия на теле 73-летнего хозяина будинкубулы обнаружены рубленые раны головы.
 
Принятыми мерами работники Нововодолажского отделения полиции установили и задержали преступника.
 
Им оказался 60-летний житель Луганской области, ранее судимый за аналогичные преступления.
 
Как выяснилось, злоумышленник в течение года жил в доме погибшего и помогал ему по хозяйству.
 
Вечером 23 октября, после совместного употребления алкоголя, между мужчинами возникла ссора.
 
В ходе конфликта преступник топором нанес удар по голове хозяину дома, что и привело к смертельным последствиям.
 
Следователем Нововодолажского отделения открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.
 
Расследование продолжается.
 
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, смерть, харьков, зарубил, новая водолага
 
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