25.10.2019 16:03

Смерть на закате: убийца-гастролер зарубил старика (ФОТО)

Преступление произошло под Харьковом



//thekievtimes.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, об обнаружении тела соседа без признаков жизни утром 24 октября 2019 года в Нововодолажское отделение стражей порялка сообщил житель села Новопросянское.

По адресу выезжали сотрудники следственно-оперативной группы и сектора реагирования патрульной полиции.

Во время осмотра места происшествия на теле 73-летнего хозяина будинкубулы обнаружены рубленые раны головы.

Принятыми мерами работники Нововодолажского отделения полиции установили и задержали преступника.

Им оказался 60-летний житель Луганской области, ранее судимый за аналогичные преступления.

Как выяснилось, злоумышленник в течение года жил в доме погибшего и помогал ему по хозяйству.

Вечером 23 октября, после совместного употребления алкоголя, между мужчинами возникла ссора.

В ходе конфликта преступник топором нанес удар по голове хозяину дома, что и привело к смертельным последствиям.

Следователем Нововодолажского отделения открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.

Расследование продолжается.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.