Ж/д вокзал Харькова и УЗ не прекращали работы из-за взрыва гранаты

Железнодорожный вокзал в Харькове работает в штатном режиме, несмотря на то, что сегодня вблизи него неизвестный мужчина взорвал себя и полиция проводит следственные действия.
Южный железнодорожный вокзал в Харькове работает в штатном режиме. Поезда отправляются по графику ... Сегодня у Южного железнодорожного вокзала в Харькове неизвестный мужчина подорвал себя", - сообщили в компании.
На месте инцидента, как отмечается, работают правоохранительные органы.
Как ранее сообщал РЕДПОСТ, сегодня, 25 октября, в Харькове возле супермаркета произошла стрельба . По предварительным данным полиции, двое неизвестных совершили выстрелы из оружия в двух мужчин. Один из них скончался по дороге в больницу, другому медики оказывают необходимую помощь.
25 октября 2019 года никто не застрахован от мелочей, которые, появляясь из ниоткуда, будут доставлять определённые беспокойства. Возможно, сломается незаменимый домашний прибор или подведёт человек, на которого всецело рассчитывали при реализации каких-то проектов. Ближе к вечеру неприятности завершатся. Следует позаботиться о чистоте в личном пространстве и о своём эмоциональном здоровье.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода, без осадков. Над Харьковом пронесется магнитная буря
25 октября в Украине и мире отмечают несколько праздников. Также в этот день произошло несколько знаковых событий. В 2001 году в этот день выпущена система Microsoft Windows XP.
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