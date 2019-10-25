25.10.2019 16:17

Ж/д вокзал Харькова и УЗ не прекращали работы из-за взрыва гранаты

Железнодорожный вокзал в Харькове работает в штатном режиме, несмотря на то, что сегодня вблизи него неизвестный мужчина взорвал себя и полиция проводит следственные действия.



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Южный железнодорожный вокзал в Харькове работает в штатном режиме. Поезда отправляются по графику ... Сегодня у Южного железнодорожного вокзала в Харькове неизвестный мужчина подорвал себя", - сообщили в компании.

На месте инцидента, как отмечается, работают правоохранительные органы.

Как ранее сообщал РЕДПОСТ, сегодня, 25 октября, в Харькове возле супермаркета произошла стрельба . По предварительным данным полиции, двое неизвестных совершили выстрелы из оружия в двух мужчин. Один из них скончался по дороге в больницу, другому медики оказывают необходимую помощь.