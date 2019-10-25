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25.10.2019  16:31   

Вспыхнул пожар в харьковской электричке (ВИДЕО)

Уже ставший кровавым канун Хэллоуина отметился еще и загоревшимся вагоном поезда.


//t.me
Как сообщают соцсети, на ходу загорелся вагон в электричке Харьков-Лозовая.
 
Поезд остановлен.
 
Пассажиры эвакуированы.
 
Возгорание потушено.
 
 
Тэги:  пожар, загорелся вагон, харьков
 
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