27.10.2019 13:39

Фиаско наркобанды: шесть преступников попались копам (ФОТО, ВИДЕО)

Стражи порядка поймали распространителей наркотиков.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщили в ГУ Нацполиции, 24 октября работники Управления противодействия наркопреступности совместно с работниками Шевченковского отдела полиции ГУНП в Харьковской области, с привлечением сотрудников Управления «КОРД», под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 1 разоблачили и задержали группу жителей Харькова и области, причастных к созданию и функционированию Интернет-крамницізі сбыта наркотических средств путем «закладок».

Шесть злоумышленников создали в мессенджере Интернет-магазин и в течение длительного времени сбывали путем «закладок» кокаин, амфетамин, экстази и каннабис. В ходе обысков у злоумышленников изъято более 100 тысяч гривен, почти 6 тысяч долларов США, принадлежностей для фасовки наркотических средств, мобильные телефоны, банковские карты, растения конопли элитных сортов и другие наркотические средства.

Следователями Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 К (сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В ходе проведения комплекса мероприятий полицейские установили организатора и пятерых соучастников преступной деятельности, места хранения и фасовки наркосредств, преступные связи фигурантов и механизм преступной деятельности.

Организовал преступную деятельность 24-летний харьковчанин, который способствовал поставкам наркотических средств в Харьковской области, контролировал их сбыт и распределял полученные от сбыта деньги. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В ходе санкционированных обысков по месту жительства злоумышленника сотрудники полиции обнаружили и изъяли расфасованное и подготовленное к сбыту вещество белого цвета, похожее на кокаин и вещество растительного происхождения, похожее на «каннабис», самодельное устройство для употребления наркотиков, мобильные телефоны, сим-карты различных мобильных операторов.

Также полицией установлены 5 соучастников наркопреступлений – 22 и 62-летние женщины и 25, 36 и 62-летние мужчины.У каждого из них были свои «обязанности».

Так, 22-летняя харьковчанка контролировала продажи наркотических средств, и перевозила их на автомобиле. В ходе обыска транспортного средства обнаружен и изъят полимерный пакет с веществом белого цвета, похожее на амфетамин, таблетки, банковские карты, сим-карты различных мобильных операторов, весы, приспособления для употребления наркосредств. Автомобиль изъят, решается вопрос о наложении на него ареста. Во время обыска по месту проживания гражданке обнаружено и изъято значительное количество денежных средств в иностранной валюте, мобильные телефоны, банковские карточки, сим-карты разных мобильных операторов и планшет.

62-летняя жительница Харькова осуществляла хранение наркотических средств и предоставляла свою банковскую карту для вывода средств с электронных кошельков. В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли у женщины 100 тысяч гривен, около 4 тисячдоларів США,принадлежностей используемое для фасовки наркотических средств: электронные весы, мерная ложка с остатками вещества белого цвета, большое количество пакетов для фасовки наркотиков.

У 25-летнего жителя области, который работал «закладником» в интернет-магазине, в ходе обыска обнаружены и изъяты деньги, мобильный телефон, сим-карты различных мобильных операторов, банковские карты, ноутбук. Мужчина пояснил, что за некоторое время до задержания сбыл наркосредства путем «закладок». В ходе проведения следственных действий с 5 разных мест на территории Харькова изъято 5 «закладок» с наркотическим средством, похожим на «кокаин», которые правонарушитель разложил по указанию организатора.

36-летний харьковчанин также длительное время работал «закладником» на интернет-магазин и поставлял наркотические средства по городу.

На территории домовладения 62-летнего жителя области выращивались растения элитных сортов конопли и хранился каннабис.В ходе санкционированного обыска по месту его проживания изъято 18 кустов конопли с признаками культивации, полимерный пакет с каннабисом, устройство для измельчения каннабиса, черновые записи.

В целях конспирации злоумышленники использовали электронные кошельки для получения денежных средств от продажи наркосредств. Из них они переводили деньги на банковские карточки разных банков, в том числе оформленных на других лиц. Также правонарушители использовали большое количество мобильных телефонов, которые периодически меняли.

Продолжаются мероприятия по установлению других участников, которые могут быть причастны к работе указанной интернет-магазине.

В настоящее время решается вопрос о наложение ареста на изъяты денежные средства и иное движимое и недвижимое имущество участников группы, а также сообщения в подозрение разоблаченным участникам и избрании им меры пресечения.