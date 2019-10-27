27.10.2019 15:03

Полицейский - сообщник угонщиков: идет служебная проверка

Харьковский полисмен мог помогать преступникам.



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Как сообщает ГУ Нацполиции в полицию обратился житель города Киева, котрый заявил, что летом 2019 года в столице неизвестные похитили его автомобиль и утверждает, что работник одного из харьковских городских отделов полиции имеет отношение к сокрытия предмета, добытого преступным путем.

Доводы потерпевшего базируются на данных свидетелей, которые, якобы, видели милиционера за рулем данной иномарки.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 396 (сокрытие преступления) Уголовного кодекса Украины и передачи материалов в ГБР. Также руководством харьковской полиции принято решение о назначении служебной проверки. Ход этой работы находится на личном контроле руководителя областного полицейского главка.